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Защита обжаловала арест всех фигурантов дела об аварии на «Листвяжной»

Адвокаты топ-менеджеров «СДС-Уголь» обжаловали их арест по делу об аварии на «Листвяжной»

Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

Адвокаты всех топ-менеджеров холдинга «СДС-Уголь» обжаловали их арест по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Кемерова.

Фигурантами дела стали глава совета директор Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

«Защитниками Федяева, Лобанова, Якутова, Алексеева поданы апелляционные жалобы», — сообщили в суде.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

Марина Совина
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