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Додон предрек протесты в Молдавии

Экс-президент Додон: в Молдавии неизбежны протесты предстоящей весной из-за смены власти
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Бывший президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон предрек акции протеста в стране предстоящей весной из-за ухудшения ситуации из-за смены власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, избежать массовых протестов предстоящей весной не удастся», — заявил экс-президент в эфире телеканала «НТВ-Молдова». При этом он подчеркнул, что не призывает людей к протестам, выразив уверенность в том, что «они сами к этому придут». По мнению Додона, протесты должны быть беспартийными: «Не партии должны выводить граждан, люди сами должны начать выходить».

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Додон выразил мнение, что протесты неизбежны, так как «напряжение в обществе растет», так как новая власть в Молдавии в лице действующего президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности получила «исторический шанс изменить жизнь людей к лучшему, но обещанные ими хорошие времена пока так и не настали».

Ранее Игорь Додон заявил, что за год отношения Кишинева с Москвой значительно ухудшились. При этом он заявил о намерении приложить все усилия, чтобы улучшить отношения стран, напомнив, что он стал председателем Молдавско-российского союза деловых людей. По его словам, необходимо срочно созывать молдавско-российскую межправительственную комиссию, чтобы решить проблемы между странами.

Марина Совина
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