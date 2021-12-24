Москвичи раскупили недвижимость в трех регионах России

В 2021 году москвичи, помимо столицы, раскупили недвижимость в трех регионах России, следует из материалов столичного управления Росреестра, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики ведомства изучили экстерриториальные заявления на регистрацию недвижимости, направленные из Москвы. Выяснилось, что чаще всего в уходящем году жители столицы интересовались недвижимостью в Московской области, Краснодарском крае и Тверской области.

Далее следуют Калининградская область, Санкт-Петербург, Тульская, Калужская, Владимирская, Ярославская и Рязанская области. За год Калининградская область поднялась с девятой на четвертую позицию. Остальные регионы незначительно поменяли расстановку в рейтинге, отмечают регистраторы.

Что касается регионалов, скупающих недвижимость в Москве, — лидерство здесь у жителей Московской области. На втором месте по числу покупателей из регионов находится Челябинская область, далее следуют Пензенская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

С февраля 2021 года Росреестр обеспечил россиянам возможность экстерриториального приема документов в многофункциональных центрах по всей стране. Граждане, проживая в одном регионе, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. На данный момент уже подано почти два миллиона таких заявлений.