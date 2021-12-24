«Кинопоиск» поможет зрителям найти музыку из кино и сериалов

На «Кинопоиске» появилась новая функция — сервис научился распознавать, какая музыка звучит в кадре кино или сериала в данный момент, помогает ее найти и при желании послушать на «Яндекс.Музыке». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь в сценах, где присутствует музыкальное сопровождение, в интерфейсе плеера онлайн-кинотеатра отображается название песни и исполнителя. Подписчики могут отправить трек в специальный плейлист «Понравилось на "Кинопоиске"» в своей коллекции в «Яндекс.Музыке» и послушать его потом с любого устройства.

Известно, что технология способна распознать как инструментальную музыку, так и песни разных исполнителей, которые играют в фильме или сериале фоном. Новая опция работает в приложениях «Кинопоиска» для Smart TV, Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии, а совсем скоро заработает в Apple TV.

«Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в "Яндекс.Музыке". Полученные благодаря ей знания помогут нам лучше понимать предпочтения пользователей и использовать их для улучшения персональных рекомендаций», — рассказал руководитель службы развития технологий в «Медиасервисах Яндекса» Анатолий Старостин.

Отмечается, что в 2019 году на «Кинопоиске» также заработала технология DeepDive, которая благодаря компьютерному зрению распознает актеров в кадре, а в прошлом году «Яндекс.Музыка» представила «Киноплейлист» — умный плейлист из саундтреков фильмов и сериалов, с которыми взаимодействовал пользователь: например, посмотрел их, купил билеты в кино или поставил оценку.