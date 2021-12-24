Таинственный даритель денег озадачил жителей улицы

Жители одной из улиц японского города Осака были озадачены, когда начали обнаруживать в почтовых ящиках оставленные таинственным дарителем конверты, в которых находили различные денежные суммы. Об этом сообщает Sora News 24.

Впервые коричневый конверт без пометок нашел один из жителей несколько месяцев назад. Вскоре после этого другие жители улицы начали получать такие конверты. Находки продолжились в последующие два месяца.

Деньги появлялись в почтовых ящиках жителей обеих сторон узкой улицы. В конвертах были различные суммы денег, от нескольких сотен иен (100 иен — 64 рубля) до более десяти тысяч иен (6,4 тысячи рублей). Один житель получил конверт, в котором было 13 тысяч иен (8,3 тысячи рублей).

Общая сумма розданных таким образом денег превышает 200 тысяч иен (128,7 тысячи рублей), и это только то, что подтвердили жители, которые сообщили о полученных деньгах в полицию. По данным правоохранительных органов, жители могут законно воспользоваться полученными деньгами и не сообщать о них. Однако некоторые заявили, что, хотя и были благодарны за такой дар, чувствовали себя некомфортно, поэтому решили обратиться в полицию.

Ни жители, ни полицейские не знают, откуда взялись деньги и почему они неожиданно появились в почтовых ящиках именно на этой улице.

Пользователи соцсетей попытались самостоятельно разгадать эту историю и выдвинули различные предположения. «Может быть, это Санта?» — написал один из них. «Надеюсь, эти деньги не получены преступным путем», — отметил другой. «Якудза отмывают деньги? А если вы потратите их, вас будут шантажировать?» — предположил третий. «Готов поспорить, это сделал надоедливый видеоблогер ради того, чтобы записать очередное видео», — заявил четвертый.

Один из пользователей отметил, что ни на одном доме, по всей видимости, нет камер видеонаблюдения. Он предположил, что тот, кто пожелал раздать деньги таким образом, выбрал ее именно по этой причине.

Ранее сообщалось, что детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Два человека подтвердили, что это они оставляли деньги в помощь жителям деревни, однако они пожелали остаться анонимными.