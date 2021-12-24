Суд отложил заседание по иску Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»

Арбитражный суд Красноярского края отложил предварительное судебное заседание по рассмотрению иска Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения предварительное судебное заседание отложено на 18 февраля 2022 года», — сообщили в суде.

В начале августа арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов.

10 марта«Норникель» объявил, что полностью выплатил 146,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за аварию на ТЭЦ. Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля, который частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК).