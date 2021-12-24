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Ревнивая девушка нашла необычный способ убедиться в верности парня

Девушка заставила парня быть с ней на видеосвязи весь день, чтобы убедиться в его верности

Кадр: @flackoandnela / TikTok

Ревнивая пользовательница TikTok под ником @flackoandnela нашла необычный способ убедиться в верности парня. Об этом она рассказала в видео в своем аккаунте.

На кадрах видно, как молодой человек упаковывает посылки на работе. Она объяснила, что заставляет его быть с ней на видеосвязи по FaceTime в течение всей двенадцатичасовой смены, чтобы она видела, что он не общается с коллегами женского пола.

«Дело не в том, что я не доверяю своему парню, а в том, что я не доверяю девушкам», — отметила пользовательница.

Ролик набрал более пяти миллионов просмотров и 27 тысяч комментариев, в большинстве из которых люди посочувствовали молодому человеку и порекомендовали девушке обратиться за помощью к психологу.

Ранее сообщалось, что американский психолог рассказал об одном из основных признаков измены в отношениях и вызвал споры в сети. По его словам, одним из главных признаков неверности является внезапная смена поведения партнера.

Евгения Черкасова
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