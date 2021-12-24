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В Кремле высоко оценили работу правительственного штаба по борьбе с COVID-19

Песков: правительственный штаб по борьбе с COVID-19 действует в живом режиме

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российский правительственный штаб по борьбе с COVID-19 действует в «живом режиме». Такую высокую оценку работе штаба дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что правительственному штабу удается учитывать все особенности эпидемиологической ситуации в связи с распространением омикрон-штамма.

По мнению Пескова, работа правительственного штаба по борьбе с коронавирусом не нуждается в каких-то дополнительных импульсах, поскольку все удается учитывать.

Представитель Кремля ранее подчеркивал, что правительство России в 2021 году работало очень напряженно. Президент России Владимир Путин намерен 24 декабря пообщаться с членами правительства по видеосвязи и поздравить их с наступающим Новым Годом, добавил Песков.

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Анна Щербакова
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