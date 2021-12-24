В Кремле оценили работу правительства России в 2021 году

Правительство России в 2021 году работало очень напряженно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Кабинет очень и очень напряженно работал, год был чрезвычайно тяжелый», — отметил представитель Кремля.

Он также сообщил, что президент России Владимир Путин собирается 24 декабря пообщаться с членами правительства по видеосвязи и поздравить их с наступающим Новым Годом.

Ранее глава государства ответил на вопрос об исполнении его желаний Дедом Морозом. Он высказал надежду на то, что в новом году этот персонаж не только подарит россиянам подарки, но и поможет им с осуществлением намеченных планов.