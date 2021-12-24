Внучка Ельцина выложила откровенные фотографии с отдыха

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала откровенные фото в купальнике во время отдыха на Карибах. Соответствующий снимок появился в Instagram-сторис девушки.

На фото 19-летняя Юмашева позирует в интерьерах виллы в купальнике голубого цвета. По информации «Московского комсомольца», девушка проводит время на карибском острове Сен-Бартс в компании своего возлюбленного, футболиста Федора Смолова.

Ранее агент Смолова Елена Болотова, представляющая интересы нападающего, подтвердила информацию о его романе с Юмашевой. «Никто не прячется, просто мы не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь», — заявила агент. Она добавила, что Смолову очень важно жить в гармонии. В январе 2020 года сообщалось, что футболист сделал предложение возлюбленной. Планировалось, что церемония пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.