В российской школе ученика не выпустили в туалет и он обмочился на уроке

В кемеровской школе №31 учительница не отпустила школьника в туалет, после чего он обмочился на уроке. После инцидента ребенка дразнит весь класс. Об этом сообщил «Кузбасс» со ссылкой на социальные сети.

По информации издания, в учебном заведении рассказали, что ранее эта учительница заставила ученика третьего класса ходить в носках по школе за то, что он забыл сменную обувь.

В свою очередь директор учебного заведения Екатерина Петракевич заявила, что ситуация прямо противоположна той, о которой пишут в сети.

«Ученики нашей школы могут негласно выйти в туалет, им даже не нужно отпрашиваться у учительницы. У мальчика, который описался, проблемы неврологического характера, он не замечает, когда ему нужно сходить в туалет и терпит до последнего», — объяснила директор.

Она рассказала, что ребенок взял без спроса у старшего брата телефон и принес его в школу, заигрался на перемене и не заметил, что хочет в туалет. После этого он собрал вещи и заявил, что пойдет домой, так как ему об этом сказала мама.

«Учительница стала вести урок, потом ей ребята сказали, что на полу лужа. Вины учителя в этой ситуации нет», — добавила Петракевич.

По ее словам, было проведено внутреннее служебное расследование. Мальчик рассказал ей, что побоялся сказать маме об инциденте. В свою очередь в мэрии города заявили о создании специальной комиссии с участием независимых экспертов. Они в данный момент работают по выявленному сообщению в школе.

Ранее в Хабаровске учитель физики вышвырнул ученика из школьного кабинета, назвав его тварью и обматерив. Инцидент попал на видео, на кадрах которого виден момент, когда учитель хватает ученика и сильно прижимает к стене, затем открывает дверь и выталкивает из класса.