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В США поджигателя назначили начальником пожарного управления

В США ранее судимый поджигатель стал главой Добровольческого пожарного управления

Фото: страница Prairie Du Pont Volunteer Fire в Facebook

В США ранее судимого поджигателя Джереми Симмонса назначили главой Добровольческого пожарного управления Прери-дю-Пон в округе Сент-Клер, штат Иллинойс. В знак протеста уволились 10 пожарных. Об этом сообщает Fox 2 Now.

Прошлого начальника сняли с должности, а на его место назначили его помощника, который более 20 лет назад в 18-летнем возрасте был осужден за поджог пустующего дома и здания на территории средней школы. По словам Симмонса, он отбыл испытательный срок, а губернатор штата Джей Роберт Прицкер помиловал его.

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Однако его назначение вызвало негодование среди коллег. Так, один из пожарных бросил свое снаряжение перед управлением пожарного участка в знак увольнения, 10 из 13 пожарных отделения уволились на месте.

Руководители двух соседних департаментов, Кахокия и Дупо, заявили, что поддерживают изменения и полностью доверяют Симмонсу как исполняющему обязанности начальника. По их словам, он много лет был преданным добровольным пожарным в районных отделениях. Они добавили, что их отделы помогут заполнить освободившиеся места.

Согласно отчету, опубликованному Национальным советом пожарных-добровольцев, поджигатели нередко встречаются среди пожарных. Среднее число пожарных, которых арестовывают за поджоги за год, превышает 100 человек.

В декабре 2019 года в городке Аппер-Мальборо за два месяца сгорели четыре пустых дома. Следствие установило, что за всеми этими случаями стоят молодые пожарные из местной пожарной бригады. Суд установил, что их единственным мотивом было развлечение.

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Анжелика Бережная
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