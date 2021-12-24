Константинопольский патриарх Варфоломей заболел COVID-19, рассказали в патриархии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что священнослужитель был полностью вакцинирован. У него проявляются легкие симптомы коронавируса, однако общее его состояние весьма хорошее. С полученным диагнозом он направился в центральную больницу Стамбула, где ему провели профилактический осмотр.

«Вселенский патриарх благодарит всех, кто интересуется состоянием его здоровья, и еще раз призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это во благо себе и обществу в целом. По случаю он желает всем счастливого и хорошего Рождества», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что патриарха выписали из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке после того, как ему установили стент. Его госпитализировали во время его 12-дневного визита в Штаты. Он ощущал недомогание из-за утомления от долгого путешествия и программы мероприятий.