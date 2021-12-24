Российский фондовый рынок закрылся падением
Индекс Мосбиржи 24 декабря закрылся на уровне 3702,72 пункта
Российский фондовый рынок 24 декабря закрылся незначительным падением основных биржевых индексов. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3702,72 пункта (минус 0,05 процента), индекс РТС — до уровня 1584,15 пункта (минус 0,23 процента), свидетельствуют данные площадки.
Среди «голубых фишек» Мосбиржи лидерами роста стали «Алроса» (плюс 1,47 процента, 115,37 рубля за акцию), «Яндекс» (плюс 0,87 процента, 4449 рублей) и НЛМК (плюс 0,59 процента, 212 рублей).
Подешевели бумаги «Роснефти» (минус 1,12 процента, 572,6 рубля), «Сургутнефтегаза» (минус 0,52 процента, 38,55 рубля) и «Татнефти» (минус 0,33 процента, 482,3 рубля).
Курс доллара рос до 73,63 рубля, курс евро — до 83,32 рубля.