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Доктор Рошаль объяснил мнение Путина насчет вакцинации

Врач Рошаль: мнение Путина о вакцинации четко, нужно уговаривать людей

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин считает, что народ нужно уговаривать вакцинироваться от коронавируса. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль.

«Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и разъяснять что происходит: если человек переболел или вакцинировался, шанс повторно заболеть снижается многократно. Об этом говорит статистика», — объяснил позицию главы государства Рошаль.

Также доктор отметил, что президент Путин ранее неоднократно обращался к теме здравоохранения и подчеркивал, что бюджет страны социально ориентированный.

Кроме того, медик подчеркнул, что систему здравоохранения в России необходимо усовершенствовать и сделать мощнее. Также предельно важно сделать так, чтобы россияне во всех уголках страны смогли получать квалифицированную медпомощь, считает Рошаль.

«Исходя из нашего опыта, мы понимаем, что здравоохранение должно перестраиваться и быть более мощным. И нужно сделать так, чтобы гражданин, в соответствии с Конституцией, где бы он не жил, мог получить качественную медицинскую помощь», — рассказал врач о важных переменах, подчеркнув, что для выполнения данных задач необходимо увеличивать финансирование.

23 декабря во время пресс-конференции Путин подчеркнул, что следует с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, а также терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Как только власти начнут давить на граждан, они найдут способ обойти это стремление.

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Варвара Кошечкина
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