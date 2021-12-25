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Названа главная ошибка Горбачева в борьбе с Ельциным перед развалом СССР

Экс-секретарь ЦК КПСС Калашников: Горбачев ошибся, позволив Ельцину разгромить компартию

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Бывший секретарь ЦК КПСС, доктор исторических наук, профессор Владимир Калашников в беседе с «Лентой.ру» назвал главную ошибку, которую допустил последний руководитель СССР Михаил Горбачев в борьбе с первым президентом России Борисом Ельциным перед развалом Советского Союза.

Экс-секретарь заявил, что в последний день своего пребывания на посту президента СССР Горбачев сказал народному депутату, профессору Анатолию Денисову: «Наверное, я поторопился сложить с себя обязанности генерального секретаря. Сейчас партия мне даже очень пригодилась бы».

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По мнению Калашникова, данная фраза показывает растерянность Горбачева, а также его неспособность трезво оценить обстановку. Дело было не в том, что он поторопился сложить с себя обязанности генсека, а в том, что он позволил Ельцину в один день разгромить КПСС, подписав 23 августа разрешение «приостановить функционирование комплекса зданий ЦК КПСС на Старой площади», отметил бывший секретарь ЦК КПСС.

Примеру Москвы последовали в провинции, а в Питере был захвачен Смольный. Коммунисты оценили эту позицию Горбачева как прямое предательство. До этого в КПСС и в составе ЦК было большое количество его сторонников, но после такой акции их не осталось, подытожил Калашников.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев сложил с себя полномочия.

Марина Совина
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