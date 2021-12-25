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Жена осужденного в США россиянина Ярошенко рассказала о новом карантине в тюрьме

ТАСС: в тюрьме США, где содержится летчик Ярошенко, возобновили карантин по коронавирусу
Константин Ярошенко

Константин Ярошенко. Фото: РИА Новости

В тюрьме в городе Данбери в США, где содержится осужденный российский летчик Константин Ярошенко, был объявлен новый карантин по коронавирусу. Об этом рассказала ТАСС жена россиянина Виктория Ярошенко.

«Снова закрыли на карантин, никуда не выпускают. Только их начали выпускать, неделю это продолжалось, теперь опять в камерах сидят», — заявила она.

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Супруга добавила, что у Константина Ярошенко по-прежнему продолжаются проблемы со здоровьем, он страдает зубными болями, артериальным давлением и спиной. По словам Виктории, лучше осужденному россиянину не становится, ему не оказывают медицинскую помощь.

31 мая родственники Ярошенко направили прошение о помиловании президенту США Джо Байдену. Вопрос о помиловании, по словам адвоката россиянина, должен был решаться либо на уровне лидеров России и Соединенных Штатов, либо на уровне Госдепа и МИД РФ.

Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

Марина Совина
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