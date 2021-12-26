В Белоруссии прокомментировали санкции Запада

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ заявила, что Минск привык к санкциям Запада.

«Но нужно постоянно реагировать, нужно постоянно быть в тонусе, когда наши беглые оппоненты своему народу войну объявили», — отметила она. По словам Эйсмонт, в этом плане президент страны Александр Лукашенко постоянно «держал руку на пульсе».

Пресс-секретарь белорусского лидера добавила, что текущий год не был простым «ни для страны, ни для главы государства». Она отметила, что проблемы были связаны в том числе с пандемией коронавирусной инфекции. Эйсмонт добавила, что 2021-й был также «годом очень большой, очень кропотливой работы по модернизации политической системы».

2 декабря ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. В черный список вошли более 25 физических и юридических лиц, в том числе «Белавиа», «Гродно Азот» и «Беларусьнефть».