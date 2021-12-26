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В Бельгии начали действовать новые коронавирусные ограничения

В Бельгии начали действовать более жесткие меры по борьбе с пандемией из-за омикрон-штамма

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Бельгии с воскресенья, 26 декабря, начали действовать более жесткие меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции из-за опасений распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В стране закрылись кинотеатры, театры, концертные залы и другие организации из сферы развлечений. Также запрещен допуск зрителей на спортивные мероприятия.

Учеников с шести лет обязали носить в школах защитные маски. Также учебные заведения было решено досрочно закрыть на каникулы до 10 января.

Руководителей компаний призвали по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Они должны работать из дома минимум четыре дня в неделю.

Кроме того, новогодние и рождественские базары в бельгийских городах были полностью закрыты на неделю раньше обычного времени.

Ранее в декабре сотни людей прошли маршем по центру Брюсселя в знак протеста против ужесточения коронавирусных ограничений в Бельгии. С криками «Свобода! Свобода!» и транспарантам с надписью «Вместе за нашу свободу, права и наших детей» люди прошли маршем к штаб-квартире Европейского Союза.

Марина Совина
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