Парень впервые увидел свою девушку и узнал неприятную правду об их отношениях

Пользователь Reddit из США с ником Bedbugmakesad поделился историей, как после встречи со своей девушкой, с которой познакомился в интернете, узнал неприятную правду об их отношениях. Партнерша призналась парню, что ей некомфортно жить и общаться с ним. По словам автора публикации, этот факт застал его врасплох.

Bedbugmakesad рассказал, что его девушка живет в другой стране. Они встретились в приложении для знакомств и стали друзьями, а спустя несколько лет у них завязался роман. Молодые люди регулярно писали друг другу сообщения и созванивались по видеосвязи. «Конечно же, у нас были свои размолвки, но мне казалось, что это нормально. Она знала, что у меня есть сложности с общением вживую», — добавил автор публикации.

По словам Bedbugmakesad, партнерша планировала переехать к нему. Перед этим пара решила впервые увидеться и пожить вместе два месяца, чтобы опробовать опыт совместного быта. «Я 10 дней провел на карантине в отеле и потратил на перелет к ней три тысячи долларов (порядка 220 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — поделился бойфренд.

Рассказчику казалось, что они с возлюбленной хорошо проводили время вместе. При этом юзер отметил, что однажды у них возникла проблема во время секса. Через неделю после его приезда партнерша заявила Bedbugmakesad, что ей с ним некомфортно. «Она сказала мне, что все не так. Секс был плох. Я недостаточно общаюсь с ней», — пожаловался парень.

По его словам, возлюбленная сказала, что, если ситуация не наладится, она хотела бы, чтобы молодой человек поискал себе другое место пребывания или уехал домой. «Я полностью потерян, я не понимаю, как этот человек мог говорить мне, что любит меня и хочет выйти замуж за меня, а теперь она не может прожить со мной двух месяцев», — рассказал Bedbugmakesad. Автор публикации назвал возможной причиной неудачи в отношениях тот факт, что он не настолько успешен, как девушка, и то, что у него есть трудности в вербальном общении.

В комментариях многие юзеры сочли закономерным тот факт, что у пары возникли сложности в реальном общении после романа по интернету. Они также дали свои рекомендации пользователю. «Думаю, тебе пора паковать вещи и уезжать. Все кончено, и тот факт, что ты цепляешься за это, не делает ситуацию лучше», — написал один из комментаторов. В то же время некоторые посоветовали герою истории поговорить с девушкой о его проблемах с самооценкой и о чувствах.

