Умер бывший президент Греции

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 года, сообщает Reuters.

Он правил страной с 2005 по 2015 год, в 1980-х и 1990-х годах занимал пост министра иностранных дел. Папульяс был членом левоцентристской партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК).

Действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу отметила участие Папульяса в сопротивлении нацистской оккупации в годы Второй мировой войны, а также в борьбе против диктатуры «черных полковников» в 1967-1974 годах. По ее словам, он всю жизнь защищал идеалы свободы и справедливости.

Ранее на 91-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии мира архиепископ Десмонд Туту. Он получил награду в 1984 году «за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида» и стал первым темнокожим епископом в ЮАР.