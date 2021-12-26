Умер лауреат Нобелевской премии мира

Лауреат Нобелевской премии мира архиепископ Десмонд Туту скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте президента ЮАР.

Архиепископ умер в столице ЮАР Кейптауне. Туту получил награду в 1984 году «за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида». Он также стал первым темнокожим епископом в ЮАР.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования. Он заявил, что кончина Туту является «еще одной главой скорби в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, которые завещали нам освобожденную Южную Африку». Южноафриканский лидер также назвал архиепископа настоящим патриотом и человеком необычайного интеллекта.

Десмонд Туту родился в 1931 году в Клерксдорпе. Он стал вторым ребенком в семье из трех детей и единственным сыном. Туту мечтал стать врачом, но его семья не смогла позволить себе обучение сына. Он занялся изучением теологии в 1960 году. Туту был близким другом президента ЮАР и южноафриканского борца за права и свободы Нельсона Манделы.