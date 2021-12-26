Российский регион предупредили о возвращении морозов в предновогоднюю неделю

В предновогоднюю неделю жителей Центральноевропейской части России снова ждут 20-градусные морозы. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«В тыл североатлантического циклона будут прорываться массивы снеговых облаков и порции более холодного полярного воздуха», — пояснил он.

Синоптик рассказал, что в ночь в понедельник температура в Москве опустится до минус 15 градусов. Пик похолодания придется на среду: в столице столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов, в Московской области — минус 25.

Ранее Тишковец рассказал, что ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной для этого дня года за последние 54 года. По его словам, ночные температуры на базовой городской метеостанции опустились до минус 22,2 градуса. При этом в Тушино и Бутово столбики термометров опустились до минус 22,9 градуса, побив рекорд 1967 года, когда минимальная температура составила минус 22,8».