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Полюбившие макияж мужчины-блогеры рассказали о жизни в России

Блогеры, которые полюбили наносить макияж, раскрыли реакцию россиян на их внешний вид
Владислав Миров

Владислав Миров. Фото: Владислав Миров

Популярные мужчины-блогеры, которые полюбили носить макияж, рассказали о реакции окружающих на их внешний вид в России. Эту тему они обсудили в разговоре с «Лентой.ру».

Собеседники издания признались, что часто становятся жертвами хейтеров в социальных сетях, однако редко сталкиваются с негативом со стороны незнакомцев в реальной жизни. Так, инфлюэнсер Матвей рассказал, что его мейкап никогда не был поводом для драк или оскорблений. По его словам, в его жизни было всего несколько споров с окружающими по поводу внешности.

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Бьюти-блогер Александр также пожаловался, что регулярно получает насмешки и угрозы от пользователей сети из-за своего увлечения. «Как правило, чаще всего негатив исходит от анонимов, у которых на страницах нет ни фото, ни имени», — пояснил он и добавил, что в реальности люди не так часто высказывают свое недовольство в его сторону.

Блогер-миллионник Владислав Миров в свою очередь отметил, что старается создавать позитивный образ в интернете, поэтому обычно незнакомцы реагируют на его мейкап и стиль в одежде положительно. Однако мужчина объяснил, что не появляется на публике с чересчур ярким макияжем, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Все-таки макияж для меня — это часть образа, а не атрибут повседневной жизни», — заключил он.

В ноябре сообщалось, что знаменитые мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях. Так, например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт вышел на красную ковровую дорожку в черных лонгсливе, вельветовом пиджаке, плиссированной юбке длины миди из кожи и грубых ботинках. Британский певец Олли Александер, в свою очередь, предстал перед фотографами в полупрозрачном платье с разноцветным принтом.

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Майя Пономаренко
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