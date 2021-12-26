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Нутрициолог рассказала об опасности помело для некоторых людей

Нутрициолог Гаврикова: есть помело не стоит при болезнях желудка, гепатите и нефрите

Фото: digifoodstock.com / CTK / Global Look Press

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала об опасности употребления помело для людей с некоторыми болезнями в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнила, что в этом цитрусе много кислот. Поэтому его не стоит употреблять тем, кто страдает повышенной кислотностью и имеет проблемы со слизистыми желудка и 12-перстной кишки. Помимо этого, помело не рекомендовано есть больным гепатитом и нефритом.

При этом в помело содержатся витамины А, С, В1, В2, В5, такие минералы, как кальций, калий, железо, фосфор, натрий, а также клетчатка, органические кислоты и эфирные масла. Как пояснила Гаврикова, эти вещества повышают иммунитет, улучшают общее самочувствие и настроение. А клетчатка хорошо влияет на пищеварение, ускоряет выведение токсинов и повышает усвояемость питательных веществ.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что есть фрукты необходимо в небольшом количестве, а переедание ими может грозить нарушением аппетита и избыточным весом. Она подчеркнула, что не рекомендуется есть больше 200 граммов фруктов в день из-за высокого содержания сахара.

Марина Совина
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