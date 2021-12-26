Кардиолог рассказала о последствиях отказа от сигарет

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем Youtube-канале рассказала о последствиях отказа от сигарет.

По словам специалиста, когда человек прекращает курить, у него начинают меняться показатели давления и пульса, но вредных для здоровья процессов не происходит. Кореневич в некоторых случаях называет курение желанием подавить тревожность, страх и фоновое беспокойство. «С отказом от сигарет человек лишается этой вымышленной таблетки от страха. Адреналин продолжает вырабатываться, а снижать его нечем», — сообщила она.

Врач также перечислила преимущества для организма после того, как человек бросает курить. Среди них — замедление роста бляшек в сосудах, снижение риска развития инфаркта и инсульта. Эксперт отметила, что легче отказаться от сигарет, если знаешь причины своей тревожности, и посоветовала обратиться к психотерапевту.

Ранее юрист Корытов предупредил курильщиков о новых штрафах из-за противопожарной безопасности. В 2022 году запреты в России ужесточатся: их начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях.