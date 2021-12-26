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В Совфеде назвали условие сохранения СССР в 1991 году

Сенатор Джабаров: распад СССР можно было предотвратить при политической воле Горбачева

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Распад СССР в 1991 году можно было предотвратить, если бы у руководства была политическая воля. Такое условие сохранения страны в разговоре с РИА Новости назвал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если бы была политическая воля у президента СССР Михаила Горбачева. После подписания Беловежских соглашений он имел полное конституционное право дезавуировать документ, а также привлечь к ответственности участников переговоров», — пояснил сенатор.

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Он также назвал распад Советского Союза самой трагической датой в истории страны.

Ранее в декабре бывший секретарь ЦК КПСС, доктор исторических наук, профессор Владимир Калашников в беседе с «Лентой.ру» назвал главную ошибку, которую допустил последний руководитель СССР Михаил Горбачев перед развалом Советского Союза. По его словам, в последний день своего пребывания на посту президента Горбачев сказал народному депутату, профессору Анатолию Денисову: «Наверное, я поторопился сложить с себя обязанности генерального секретаря. Сейчас партия мне даже очень пригодилась бы».

8 декабря 1991 года главы республик — учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев сложил с себя полномочия.

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Варвара Кошечкина
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