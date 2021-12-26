Мужчина угнал автомобиль российской проститутки после незащищенного секса

Житель Красноярска чуть не задушил проститутку и угнал ее машину из-за того, что та отказалась возвращать деньги после незащищенного секса. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

Низомиддин (фамилия не приводится) внес предоплату за два часа, после чего пара переместилась в автомобиль проститутки. В конце полового акта мужчина, вопреки договоренностям, снял средство контрацепции. Россиянка разозлилась, обозвала клиента бараном, и отказалась возвращать деньги за оставшиеся полтора часа.

Тогда красноярец начал душить проститутку. К машине подошли двое прохожих, женщине удалось воспользоваться замешательством нападавшего и вырваться, а Низомиддин скрылся с места происшествия на ее автомобиле. Суд приговорил мужчину к 2,8 года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, российские проститутки подняли цены на свои услуги. По словам пресс-секретаря организации «Форум секс-работников» Марины Авраменко, секс-работницы пошли на такой шаг из-за того, что поток клиентов снизился. Другие, наоборот, начали занижать ценник, чтобы сохранить клиентуру.