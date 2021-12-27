Нарколог назвал влияющие на показатели алкотестера продукты

На результат алкотестера может повлиять употребление ряда продуктов. Их назвал нарколог Алексей Казанцев, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам нарколога, на показатели алкотестера влияет употребление кваса, безалкогольного пива, кумыса, скисших соков и конфет с алкогольной начинкой.

«Многие ссылаются на кисломолочную продукцию. Считается, что там содержится алкоголь, но кумыс у нас есть только в определенных регионах. С тана, айрана и кефира проверяли опытным путем — не выявляется, чтобы опьянеть, нужен десятилитровый бидон», — рассказал Казанцев.

Помимо этого, водителям стоит с осторожностью принимать ряд спиртосодержащих лекарств, среди которых валокордин, валосердин и корвалол, отметил нарколог.

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