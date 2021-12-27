В Бурятии после обнаружения тела россиянки в салоне машины задержали отца и сына

В Северобайкальске Иркутской области задержаны 59-летний и 35-летней житель местные жители, подозреваемые в убийстве 38-летней женщины. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, вечером 26 декабря в полицию поступило обращение от местной жительницы о том, что в одном из автомобилей может находиться тело. После звонка на место происшествия выехал экипаж ДПС. Как сообщает «Московский комсомолец», сотрудники правоохранительных органов заметили пятна крови возле припаркованной машины. Полицейские зашли в подъезд, возле которого стояло авто, и обнаружили там двух мужчин, отца и сына, которые пытались оттереть пятна крови внутри дома. Когда полицейские вернулись на улицу и открыли автомобиль, в багажнике было обнаружено расчлененное тело.

По данным полиции, задержанные отец с сыном находились в состоянии алкогольного опьянения. В их квартире под ванной были обнаружены топор и два ножа, с помощью которых, предположительно, было расчленено тело. Расследование уголовного дела продолжается.