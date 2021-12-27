Учитель эрзянского из Мордовии стал лучшим преподавателем родных языков

Учитель эрзянского языка из Мордовии одержал победу на всероссийском мастер-классе по преподаванию родных языков. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Финал конкурса прошел в Москве, всего в нем приняли участие 42 педагога из разных регионов страны. Каждый из них представил презентации с фрагментами уроков, комментариями и демонстрацией национального костюма.

После подведения итогов мастер-класса лучшим был признан учитель Александр Данильчев. Известно, что он работает в лицее №26 в Саранске.

Всероссийский мастер-класс проводится в течение 14 лет и считается одним из главных профессиональных конкурсов для педагогов этого профиля. В этом году участниками заочного этапа стали более 500 педагогов со всей страны.

