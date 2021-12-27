Доля финансово грамотных россиян выросла втрое

За 10 лет доля россиян, которые считают себя финансово грамотными, выросла втрое. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, выдержки из него приводит РБК.

Если в 2011 году о высокой финансовой грамотности заявляли 20 процентов опрошенных, то в 2021-м высоко ее стали оценивать 58 процентов респондентов. Доля тех, кто сомневается в своем умении распоряжаться деньгами, составила 10 процентов, при том, что в 2011-м так на вопрос отвечали 36 процентов участников опроса. Еще 30 процентов опрошенных сообщили, что их финансовые компетенции удовлетворительны, а 2 процента затруднились ответить.

Как сказала гендиректор НАФИ Гузелия Имаев, за десятилетие финансовая система России сильно трансформировалась на фоне активной цифровизации всех сфер жизни, так что все большее число людей смогли активно пользоваться финансовыми услугами. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России. Под финансовой грамотностью в исследовании подразумевалось умение распоряжаться своими деньгами.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган раскрыл россиянам лучший способ хранения денег. Он отметил, что банковские вклады — не лучший инструмент для хранения денежных средств, так как они не покрывают потребительскую инфляцию как минимум три года. Более удобными методами сбережения средств финансист назвал ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, которые дают прибыль как минимум в районе семи процентов годовых.