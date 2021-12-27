Курского чиновника осудят из-за сожжения россиянкой своего сына

Курского чиновника отправят под суд за то, что допустил сожжение местной жительницей своего сына. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Курской области.

По данным СКР, председатель комиссии по делам несовершеннолетних администрации Железногорского района Курской области стал фигурантом уголовного дела в марте 2021 года. Это случилось после того, как местная жительница вывела своего восьмилетнего сына в огород, облила бензином из канистры и подожгла. Ребенок скончался по пути в Нижегородский федеральный ожоговый центр. Мотивом преступления стала месть: мальчик рассказал отчиму об изменах россиянки. В октябре 2021 года суд приговорил женщину к 15 годам колонии строгого режима.

Следователи установили, что председатель комиссии по делам несовершеннолетних еще с ноября 2019 года знал, что мать мальчика не исполняет свои родительские обязанности, а сам ребенок живет в плохих условиях. В частности, за то, что мальчик ночью тайком брал еду из холодильника, мать держала руку ребенка над работающей газовой конфоркой. В итоге из-за бездействия чиновника было совершено убийство. Он стал фигурантом дела по статье 293 («Халатность») с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.