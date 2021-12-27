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В Москве недосчитались квартир в аренду

«ИНКОМ-Недвижимость»: в Москве на 47 процентов сократилось количество жилья в аренду

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города / АГН «Москва»

За год к концу декабря 2021-го в Москве резко сократилось количество квартир, которые сдают в аренду. Показатель уменьшился на 47 процентов. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», сообщает РБК.

Эксперты проанализировали рынок жилья столицы, за исключением элитных квартир и объектов в Новой Москве. По данным компании, в декабре 2021 года в городе недосчитались трети квартир относительно показателя первого квартала 2020-го.

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Подобную динамику связали с высоким спросом во второй половине 2021-го — в высокий сезон, который обычно длится с августа по октябрь, арендой жилья в Москве стали интересоваться на 30 процентов активнее. Специалисты подчеркнули, что высокие показатели сохранялись и к ноябрю.

Ранее в международном агентстве недвижимости Savills пришли к выводу, что с начала 2021 года в Москве более чем на треть сократилось предложение элитных квартир в аренду — показатель опустился до шестилетнего минимума. Причиной снижения предложения назвали повышенный спрос.

Нина Ташевская
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