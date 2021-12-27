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Дед Мороз исполнил мечту оставившей письмо в лесу девочки

KP.RU: Дед Мороз исполнил мечту оставившей письмо в лесу восьмилетней россиянки

Фото: Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU»

Дед Мороз исполнил мечту восьмилетней жительницы Перми Глафиры Р., которая оставила написанное новогоднему волшебнику письмо в лесу. Там его нашли прохожие, выложили текст послания в соцсети и привлекли внимание Деда Мороза. Об этом пишет KP.RU.

Мать девочки Яна Родионова рассказала, что относить новогоднюю почту в лес — это традиция семьи. Обычно ее проверяют бабушка и дедушка Глафиры. В этот раз письмо попало напрямую к Деду Морозу, которому пришлось обратиться в полицию, чтобы найти девочку.

«Я очень удивилась, когда в среду мне позвонила классная руководительница и просит разрешения дать мой номер телефона сотрудникам полиции. Объясняет, что полицейские ищут мою дочку по просьбе Дедушки Мороза», — рассказала мать Глафиры.

В итоге школьница получила от Деда Мороза микрофон и игрушку-антистресс pop it. «Это хорошо, что я так долго искала в лесу место, чтобы положить Дедушке Морозу свое письмо», — порадовалась девочка.

Ранее Дед Мороз через окна поздравил пациентов Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани.

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Инга Разумовская
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