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Пациентов детской больницы в Казани поздравил «летающий» Дед Мороз

Дед Мороз через окна поздравил пациентов Детской республиканской клинической больницы

Фото: МЧС РФ

Дед Мороз через окна поздравил пациентов Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) решили устроить необычное поздравление детям в преддверии Нового года и Дня спасателя. Отмечается, что больных посетил «летающий» Дед Мороз, который заглядывал в окна палат.

Помощь в организации мероприятия оказывали профессионалы из Казанского поисково-спасательного формирования МЧС России. Известно, что спасатель, переодетый в Деда Мороза, спускался на тросах с помощью альпинистского снаряжения с крыши и поздравлял пациентов. Помимо этого, врачи и медсестры вручили более чем 60 подопечным новогодние подарки.

«Новый Год — это тот самый праздник, от которого ждут чуда и волшебства. Поэтому наши добровольцы-спасатели разделили эту радость с теми, кто в ней больше всего нуждается — с детьми», — высказалась руководитель татарстанского регионального отделения ВСКС Алена Афонина.

Ранее сообщалось, что в Прикамье волонтеры-медики проведут новогодние спектакли для детей. Выяснилось, что 24 декабря пройдет выступление для подопечных общественной организации защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить», а 25 декабря — для детей, которые проходят реабилитацию в базовом стационаре «Радуга».

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Майя Пономаренко
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