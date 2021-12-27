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Российским пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

Экономист Григорьева: пенсионеры получат в декабре выплаты за январь 2022 года

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Пенсионном фонде напомнили, что те пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат выплаты за январь 2022 года. Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм» сообщила, что это связано с предстоящими январскими праздниками.

По ее словам, единого графика выплат пенсий не существует. Эксперт уточнила, что в разных регионах страны пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. И«нформацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР», — сказала она.

Григорьева подчеркнула, что в декабре состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для россиян старше 80 лет, и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад. «Все эти выплаты поступят в декабре», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции. Он добавил, что до настоящего момента у властей страны это получалось.

Марина Совина
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