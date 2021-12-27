В ПФР разъяснили москвичам порядок выплаты пенсий за январь

Московским пенсионерам, которые получают выплаты с 1-го по 9-е число каждого месяца через кредитные организации, деньги за январь начислят досрочно — 29 и 30 декабря. Так порядок выплат москвичам в новогодние праздники разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Отмечается также, что досрочные выплаты коснутся и пенсионеров, проживающих в Московской области. Доставка же пенсий через отделения Почты России начнется с 3 января 2022 года.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что пенсионерам, которые получают выплаты первого числа каждого месяца в Почте России, деньги за январь начислят в конце декабря. При этом она добавила, что страховая пенсия по старости за январь поступит уже с учетом индексации.