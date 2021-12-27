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Российские ученые научили роботов собирать урожай

Ученые из Петербурга разработали роботизированный комплекс для сельхозработ

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН совместно с коллегами из Германии, Сербии и Турции разработали систему, позволяющую задействовать роботов в различных сельхозработах. Об этом пишет «Российская газета».

Созданный комплекс состоит из наземной сервисной платформы и дронов, которые на ней «паркуются». Платформа ориентируется на данные системы ГЛОНАСС и благодаря этому способна самостоятельно перемещаться по участку.

В частности, новую систему уже научили собирать урожай: в ходе испытаний дроны собирали яблоки с деревьев и укладывали их в специальные отсеки, которыми оборудована наземная платформа. При этом, по словам специалистов, справиться с задачей системе удалось довольно быстро. Предполагается, что в дальнейшем разработку также можно будет использовать для полива и внесения удобрений в почву. Кроме того, аграрии смогут задействовать ее в посевных работах.

По словам ученых, внедрение подобных роботизированных комплексов в сельское хозяйство позволит освободить работников отрасли от рутинных занятий и создать больше высокотехнологичных рабочих мест. Кроме того, станет возможным расширение площади хозяйств.

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Варвара Кошечкина
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