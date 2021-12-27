В МИД России заявили о садомазохизме ЕС после требования 290 миллиардов евро

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о садомазохизме Евросоюза (ЕС) после требования к России выплатить 290 миллиардов евро в рамках спора во Всемирной торговой организации (ВТО). Она напомнила о санкциях ЕС, которые привели к импортозамещению, в своем Telegram-канале.

Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там «жестко»— садомазохистски Мария Захарова Представитель МИД России

Она также объяснила свои слова о несамостоятельности политических элит ЕС. Захарова напомнила, что президент США Джо Байден, занимавший в 2014 году должность вице-президента, рассказал во время выступления в Гарвардском университете, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине. Также американский лидер рассказал, что Бараку Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и «заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя».

Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит Мария Захарова Представитель МИД РФ

Опровержение Минэкономразвития

26 декабря Минэкономразвития опровергло данные о том, что Евросоюз требует от России 290 миллиардов евро в рамках спора во Всемирной торговой организации (ВТО).

290 000 000 000 евро во столько ЕС оценивает рынок закупок России

Согласно заявлению ведомства, информация является недостоверной, речь идет лишь о требовании отменить или модифицировать отдельные меры России, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО.

В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб

Минэкономразвития

«Большие моральные проблемы» ЕС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал требования Евросоюза, заявив о больших моральных проблемах ЕС.

Они, должно быть, шутят! Евросоюз, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в «нелегальной дискриминации» европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы Михаил Ульянов Постпред РФ при международных организациях в Вене

Также требование Европейского союза к России оценили в Совете Федерации (СФ). Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что у ЕС нет морального и юридического права требовать от российских властей возместить ему ущерб, нанесенный политикой импортозамещения, которая была введена в ответ на европейские санкции.

Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами Сергей Цеков Член международного комитета Совфеда

Сенатор предложил ЕС сначала выплатить порядка триллиона долларов в качестве компенсации за введенные им санкции.

Требование ЕС

26 декабря сообщалось, что Евросоюз потребовал от России почти 300 миллиардов евро за политику импортозамещения. Как утверждают в Европе, Россия на такую сумму «незаконно дискриминировала» европейские товары. Также в ЕС указали, что подобные ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности честной конкуренции.

22 декабря аналогичные обвинения прозвучали со стороны США. Американский торговый представитель Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. По ее словам, США решили работать над ответными мерами по линии ВТО и помешать Москве в развитии этого направления.