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Постпред назвал шуткой требования ЕС к России из-за импортозамещения

Постпред Ульянов о требованиях ЕС компенсаций €290 млрд от России: они, должно быть, шутят
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что требования Евросоюза (ЕС) к РФ компенсировать почти 300 миллиардов евро из-за политики импортозамещения являются шуткой. Он выразил возмущение на своей странице в Twitter.

«Они, должно быть, шутят! Евросоюз, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в "нелегальной дискриминации" европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы», — написал Ульянов.

Ранее ЕС потребовал от России почти 300 миллиардов евро за политику импортозамещения. Как утверждают в Европе, Россия на такую сумму «незаконно дискриминировала» европейские товары. Позже Минэкономразвития опровергло данные о том, что ЕС требует компенсацию в рамках спора во Всемирной торговой организации (ВТО).

22 декабря аналогичные обвинения прозвучали со стороны США. Американский торговый представитель Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. По ее словам, США решили работать над ответными мерами по линии ВТО и помешать Москве в развитии этого направления.

Марина Совина
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