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В Астрахани прошла церемония награждения победителей экоконкурса «Чистый взгляд»

В Астрахани прошла церемония награждения победителей экоконкурса «Чистый взгляд»

Кадр: lotosgtrk.ru

В Астрахани прошла церемония награждения победителей конкурса экологического рисунка «Чистый взгляд». Об этом сообщает «Южная волна».

Мероприятие состоялось в Астраханском театре юного зрителя. Темой конкурса стал «Тюлень — душа Каспия». По итогам состязания были определены сто финалистов, получивших призы от организаторов.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа — эндемик Каспийского моря, занесенный в Красную книгу. Его численность сокращается с каждым годом; одним из основных негативных факторов, ведущих к этому, является загрязнение моря.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскартографии создали первый в России аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья».

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Евгений Шульгин
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