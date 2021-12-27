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Картографы создали первую в России «природную» мелодию

Российские картографы создали аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»

Фото: pfo.gov.ru

Специалисты Роскартографии создали первый в России аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья». Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, мелодия получилась за счет преобразования значений высот географических объектов Приволжского Федерального округа, в том числе рек, гор, холмов и низменностей в звуковые колебания.

На основе «природных» звуков картографы записали 14 композиций, которые объединили в одну мелодию. Премьера прошла в понедельник, 27 декабря, на нескольких музыкальных ресурсах.

Ранее, 25 и 26 декабря, в Башкирском театре оперы и балета состоялись премьерные показы музыкальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» на музыку Геннадия Гладкова. В спектакле были задействованы артисты оперной и балетной трупп, хор, детская хоровая студия и симфонический оркестр театра.

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Мария Гейн
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