Россиянка решила сэкономить на отдыхе в Египте и пожаловалась на «дурдом»

Россиянка бюджетно отдохнула в Египте и описала поездку фразой «как будто попала в 2005-й». Ее впечатления от отдыха опубликовал портал «Тонкости туризма».

По словам девушки, она решила поехать в отпуск спонтанно за два дня и заплатила за недельную путевку 56,7 тысячи рублей на двоих. Туристка отметила, что ей удалось сэкономить на путешествии почти в три раза, так как в новогодние праздники стоимость тура достигала уже 136 тысяч рублей.

Как рассказала путешественница, номера в отеле оказались «убитыми», сантехника — «еле живой», а сам ремонт напомнил ей «бабушкин вариант на египетский манер». Также она пожаловалась на толпы людей и «дурдом» в ресторане.

«“Галя, там не стой, бери пустые тарелки и сюда иди, я тебе занял!” — кричал на весь зал пожилой турист своей спутнице. “А что там?!” — орала Галя с другого конца ресторана. “Тут очередь, а значит, вкусно!”», — описала происходящее автор. Кроме того, она упомянула анимацию, которая показалась ей «пошловато-глуповатой» и напомнила 2005 год.

Тем не менее россиянка выделила несколько достоинств гостиницы. Во-первых, ей понравилось чистое теплое море, в котором было много разноцветных рыб и черепах. Во-вторых, она отметила разнообразное питание и тематические ужины.

«А вот сама Хургада, кстати, очень разочаровала. Грязный город, большинство лавок закрыты, гулять можно только там, где новый район, набережная и пристань, но там высокие цены и толпы попрошаек», — резюмировала путешественница.

Ранее в декабре другая россиянка побывала на отдыхе в Египте и рассказала о потребительском отношении местных жителей к туристам из России. По ее словам, к соотечественникам относятся неуважительно из-за их поведения — многие россияне игнорируют нормы морали и приличия. Например, они забывают о том, что в мусульманской стране не принято носить откровенную одежду.