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Россиянка побывала в Египте и выяснила причину неуважения к русским туристам

Россиянка считает, что египтянам от русских туристов нужны только лишь деньги

Фото: Julia Barbosa / Unsplash

Российская туристка побывала на отдыхе в Египте и назвала отношение местных жителей к русским туристам потребительским. Об этом она порассуждала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, одной из причин такого неуважительного отношения к русским является поведение некоторых туристов, которые игнорируют нормы морали и приличия. Например, они забывают о том, что в мусульманской стране не принято носить откровенную одежду.

Кроме того, автор блога выяснила, что египтяне не стесняются показывать, что им от туристов нужны только лишь деньги. Так, ее возмутило, что от россиян постоянно требуют что-то оплатить или купить: вход на пляж (бесплатный для местных жителей), навязывают услуги такси или товары на базаре.

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«Я почувствовала истинное отношение египтян к нам. Оно просто потребительское. Нас не уважают, не ценят, не любят. Русские нужны только из-за денег. Даже во всех этих откровенных нарядах», — призналась девушка.

Россиянка также отметила, что в кафе или на рынке египтянам и иностранным туристам говорят разные цены, заставляя последних переплачивать в 3-4 раза.

«Я ругаюсь и на Египет, но меня также не устраивает и поведение русские туристов. Настоящее днище, никогда больше не поеду в Египет», — считает путешественница.

Ранее в декабре россиянин отдохнул в Египте и назвал способ избежать конфликтных ситуаций с украинскими туристами в отеле. По словам путешественника, поначалу он опасался общаться с туристами с Украины и боялся не ужиться с ними в одном отеле. Однако в итоге ему удалось подружиться с молодой парой из Харькова поговорить на бытовые темы: цены на жилье, газ и продукты.

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Дарья Рыбак
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