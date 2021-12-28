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Глава СКР заявил о большом количестве подростковых преступлений

Глава СКР Бастрыкин: за 2021 год подростки и дети совершили более 10 тысяч преступлений

Фото: пресс-служба СК РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о большом количестве преступлений среди подрастающего поколения: следователи раскрыли 7761 преступление, совершенное подростками за 2021 год, и свыше трех тысяч преступлений, совершенных детьми, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. Об этом глава ведомства рассказал в интервью «Российской газете» во вторник, 28 декабря.

Бастрыкин считает, что в преступлениях, совершенных подростками, речь идет о стремлении молодежи любым путем обогатиться либо получить желаемое. Таким образом основным является вопрос воспитания молодежи — это, по его словам, важный фактор внутренней безопасности страны.

Кроме того, происходит пересмотр базовых норм морали и психологическое манипулирование, которые причиняют вред нравственному здоровью человека и поощряют деструктивное поведение. Также глава ведомства отметил, что из 7761 преступления, совершенного несовершеннолетними, более половины совершены группой.

При этом статистика по видам преступлений такова: 56,8 процента — хищения и кражи, 11,9 процента — связанные с наркотиками, 9,2 процента — автоугоны, 3,5 процента — изнасилования и насильственные действия, 1,6 процента — убийства.

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Леонид Микуляк
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