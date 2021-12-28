Белла Хадид объявила о возвращении в Victoria's Secret снимком в белье

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась бекстейджем со съемки рекламы компании Victoria's Secret. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует рядом с фотографом, сидя на стуле в кружевном нижнем белье бренда черного цвета. На размещенном кадре волосы манекенщицы распущены, на лицо нанесен нюдовый макияж, а в руках она держит стеклянную бутылку с водой. В качестве аксессуаров она выбрала висящие серьги.

Отмечается, что публикацией откровенного кадра Хадид объявила поклонникам о возвращении в Victoria's Secret после заявлений о сексуальных домогательствах в феврале 2020 года. Модель оказалась в числе тех, к кому приставал бывший президент и главный маркетолог компании Эд Рейзек.

Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях под постом, который набрал более миллиона лайков. «Красотка!», «Хорошо, что ты вернулась», «Люблю тебя, Белла», «Правильное решение», «Самая сексуальная женщина в мире», «Прекрасная модель», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

В октябре Белла Хадид снялась полуобнаженной в рекламе популярного бренда Michael Kors. Звезду запечатлели с мокрыми волосами в слитном купальнике черного цвета, который оформлен молнией в области декольте и поясом с эмблемой. На другом кадре она лежит в воде в черных плавках на завязках и кроп-топе с надписью AGENT 007.