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В США на жилой район упал частный самолет

На юге Калифорнии произошла авиакатастрофа с частным самолетом

Фото: @MarcellaNews8

В США на юге штата Калифорния частный самолет потерпел крушение и упал на жилой район в городе Эль-Кахоне. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Авиакатастрофа произошла вечером 27 декабря, самолет направлялся к близлежащему аэропорту Гиллеспи. Точное число пострадавших в ходе аварии до сих пор неизвестно.

Свидетель происшествия Джеймс Волл рассказал СМИ, что перед крушением самолета он увидел голубовато-зеленую вспышку в небе, и затем услышал взрыв на земле. «Это было как в кино», — добавил Волл.

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Дмитрий Сотак
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