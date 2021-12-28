В США на жилой район упал частный самолет

В США на юге штата Калифорния частный самолет потерпел крушение и упал на жилой район в городе Эль-Кахоне. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Авиакатастрофа произошла вечером 27 декабря, самолет направлялся к близлежащему аэропорту Гиллеспи. Точное число пострадавших в ходе аварии до сих пор неизвестно.

Свидетель происшествия Джеймс Волл рассказал СМИ, что перед крушением самолета он увидел голубовато-зеленую вспышку в небе, и затем услышал взрыв на земле. «Это было как в кино», — добавил Волл.