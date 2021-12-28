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Пассажирка устроила скандал в самолете и попала на видео

В США пассажирка самолета дала пощечину попутчику и была задержана полицией

В США пассажирка устроила скандал на борту самолета, летевшего из Тампы в Атланту, и едва не избила попутчика. Инцидент попал на видео, его опубликовала газета Atlanta News в Twitter.

По данным New York Post, во время полета Патрисия Корнуолл (Patricia Cornwall) пошла в туалет, а когда вернулась, ее место было заблокировано тележкой для раздачи питания пассажирам. Стюардесса попросила женщину подождать окончания подачи еды и напитков на свободном кресле.

Как рассказали очевидцы, в ответ на это Корнуолл начала неадекватно себя вести и грубить попутчику, который попросил ее сесть. На опубликованных кадрах видно, как пассажирка кричит на мужчину, используя нецензурную брань, и дает ему пощечину. После этого женщину усадили в кресло силой. По прилете в аэропорт Атланты дебоширку задержала полиция.

Отмечается, что в 1990-х Корнуолл снялась в эпизоде американского телесериала «Спасатели Малибу», а также исполнила несколько второстепенных ролей в ряде фильмов. Сейчас женщина проживает в Калифорнии и работает в сфере недвижимости.

Мария Гейн
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