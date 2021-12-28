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В детсаду в Казахстане дети избили ребенка ногами по голове

В Казахстане из-за попустительства воспитательницы детсадовцы избили одного из детей

В одном из детских садов Казахстана стало известно о случае детского насилия. Воспитанники учреждения из-за попустительства воспитательницы избили одного из ребят. Видео передает Telegram-канал «Выход к правде».

На записи, снятой камерами видеонаблюдения, видно, как дети толпой избивают мальчика. Один из детсадовцев несколько раз наносит ему удары ногами по голове. При этом воспитательницы нигде не видно. Запись из детсада вызвала возмущение у женщины, которая, вероятно, перезаписывает ролик с монитора компьютера на свой телефон. Она собирается отправить видео в «департамент».

По данным канала, группа детей била мальчика под руководством воспитательницы. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.

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Ранее в понедельник, 27 декабря, опубликовали еще одно видео с насилием в детском саду в Казахстане. На этот раз женщина била скалкой детей. Против нее возбудили уголовное дело, однако наказать не смогли: воспитательница покончила с собой.

Ранее к 30-летию независимости Казахстана в одном из детсадов республики поставили спектакль расстрела казахстанского студента советскими солдатами. Ребенка сначала ставят на колени, затем ему «выносят приговор» и «расстреливают».

Дмитрий Настасьев
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